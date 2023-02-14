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المتحدث باسم السلطة القضائية:

موافقة قائد الثورة الإسلامیة على عفو عدد من المحکومین أحبطت مؤامرات الأعداء

موافقة قائد الثورة الإسلامیة على عفو عدد من المحکومین أحبطت مؤامرات الأعداء
الثلاثاء ١٤ فبراير ٢٠٢٣ - ١٠:٠٦ بتوقيت غرينتش

 قال المتحدث باسم السلطة القضائية "مسعود ستايشي" إن موافقة قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، على عفو بعض المحكومين في أعمال الشغب الأخيرة وغيرهم من المدانين أفشلت تكتيك العدو في خلق الانقسام الاجتماعي.

العالم - ايران

وردا على سؤال حول آخر إجراءات الجهاز القضائي في ملف حادث الاعتداء على السفارة الاذربيجانية، أعرب مسعود ستايشي في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء عن أسفه للحادث، وقال: إن الملف في مرحلة الاولى من التحقيق وذو طابع سري

وردا على سؤال حول التعامل مع ملف الحادث الإرهابي في مرقد شاهجراغ (عليه السلام) في شيراز، قال: تم إيلاء اهتمام خاص للتعرف على المجرمين والتحقيق في هذا الملف، مما أدى إلى القبض على المتهمین وقال خمسة منهم من الأجانب.

وفي جانب اخر من تصريحاته عبر ستايشي عن تعازيه لأهالي مدينة خوي بمحافظة اذربايجان الغربية شمال غرب ايران وكذلك قدم تعازيه للشعبين السوري والتركي بضحايا الزلزال الاخير وأضاف نحن على استعداد تام لتقديم المساعدة لضحايا الزلزال في كلا البلدين.

يتبع..

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المتحدث باسم السلطة القضائية: موافقة قائد الثورة الإسلامیة على عفو عدد من المحکومین أحبطت مؤامرات الأعداء

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