تزامن الرد المقاوم علی الجرائم يؤرق الاحتلال

العالم - ما رأيكم

ويقول باحثون سياسيون ان عام 2022 كان عاماً مميزاً للمقاومة الفلسطينية لكن ما يميز عام 2023 هو تزامن الجرائم الصهيونية برد الفعل الفلسطيني.

ويوضح باحثون سياسيون ان الرد علی مجزرة جنين جاء بعد 24 ساعة عبر عملية خيري علقم في القدس، والرد علی مجزرة أريحا جاء سريعاً عبر عملية حسين قراقع.

ويؤكد باحثون سياسيون ان ما يقلق الصهاينة هو تنوع العمل المقاوم الفلسطيني من اطلاق الصواريخ من غزة الی العمل الشعبي الفلسطيني عبر القاء الحجارة والاصطدام مع المستوطنين في نقاط التماس حتی عمليات الاسود المنفردة والعمل المنظم التي تقوده كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس بالاضافة الی كتائب شهداء الاقصی وجناح نابلس، كتيبة نابلس وكتائب شهداء الاقصی وعرين الاسود.

ويبيّن باحثون سياسيون ان هذه العمليات جعلت مدير الاستخبارات الاميركية يتحدث عن خشية حقيقية لدی الولايات المتحدة من تصاعد اعمال المقاومة وصولاً الی انتفاضة شبيهة بانتفاضة عام 2002.

ويشير باحثون سياسيون الی قلق اسرائيلي من أعمال نوعية للمقاومة كالطائرات المسيرة التي استخدمتها كتبة جنين لمراقبة جنود الصهاينة حين ملاحقة المقاومين، مؤكدين ان الاحتلال يخشی من تطوير هذه المسيرات بحيث تتمكن من القاء القنابل علی الاسرائيليين.

ويكشف قادة في لجان المقاومة الشعبية ان الاحتلال الصهيوني استنزف 60 بالمئة من قواته في الضفة الغربية وكل هذه القوات فقط للحد من العمليات المنفردة، محذرين من أي ضغوط اسرائيلية تنتهي بردود منظمة من قبل الفصائل الفلسطينية في الضفة ما يجعل المقاومة هناك تصبح بقوة وبسالة المقاومة في غزة.

ويؤكد قادة في لجان المقاومة الشعبية علی ان المقاومة في غزة، جاهزة للدفاع عن جميع الفلسطينيين في الضفة الغربية في حال تصعيد الاحتلال ضد الفلسطينيين هناك.

ويشير خبراء بالشأن الاسرائيلي الی انقسام داخلي شديد في "اسرائيل" مؤكدين انها تعيش انقساماً دينياً – علمانياً من جهة وانقساماً غربياً – شرقياً من جهة اخری وانقساماً يمينياً وأقل يمينياً من جهة اخری.

ويوضح الخبراء ان هناك جهة هددت ودعت الی قتل نتنياهو وهناك ضباط احتياط اعلنوا أنهم لن يخدموا جيشاً ديكتاتورياً بدأ يطبق قوانين دينية وهناك دعوات تطالب الجنود بالعزوف عن الخدمة العسكرية وهناك تمرد و استخدام للسلاح ومشاكل اخری تهدد الوجود الاسرائيلي.

ما رأيكم: