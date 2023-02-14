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شاهد.. هلال الأحمر الإيراني يشيد خيما لإيواء منكوبي الزلزال في أديامان التركية

الثلاثاء ١٤ فبراير ٢٠٢٣ - ٠١:٤٢ بتوقيت غرينتش

رصدت كاميرا قناة العالم الإخبارية، عمليات الإغاثة لفرق جمعية هلال الأحمر الإيرانية المستقرة في مدينة اديامان التركية المنكوبة، حيث من المقرر أن تنشئ ألف خيمة لإيواء منكوبي الزلزال المدمر.

العالم - مراسلون

وحول المساعدات الايرانية لمنكوبي تركيا قال مسؤول عمليات الانقاذ الايراني في تركيا لمراسل قناة العالم الاخبارية، إن الطواقم الايرانية منذ بداية الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا استقرت في مختلف المناطق المنكوبة، بالاخص في غازي عنتاب.

وأوضح، أن الفرق الإيرانية في بداية الأمر تركز مجهودها على عمليات الإنقاذ وانتشال الأحياء من تحت الأنقاض، ولكن بعد مرور الوقت وفقدان فقدان الأمل بانتشال ناجين من تحت الإنقاذ، ركزت عملها على إنشاء مراكز إيواء لمنكوبي الزلزال.

وأشار إلى أن التحدي الأساسي الذي يواجه فرق الاغاثة في الوقت الراهن هو انخفاض درجات الحرارة في الأخص في المساء حيث تصل إلى تحت الصفر، لذا الناس تحتاج إلى مأوى، لهذا قررت الفرق الايرانية إنشاء ألف خيمة في حديقة اديامان من أجل إيواء ألف عائلة، بإشراف الصليب الأحمر التركي، ويستم تدعيم هذه الخيم بالكهرباء والطاقة من قبل الحكومة التركية، مشيرا الى ان في الوقت الراهن الناس تستعمل الحطب من أجل التدفئة، ولكن من بعد إيصال الكهرباء لهذه الخيم سيتم تدعيمها بمدفائات تعمل على الطاقة.

وقال مراسل قناة العالم الاخبارية، أن هلال الاحمر الايراني شيد مشفى صحرائي مقابل الخيم من أجل معالجة منكوبي الزلزال.

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