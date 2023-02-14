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فوائد التمر لمرضى السكري وفقر الدم.. إليك الكمية المناسبة

فوائد التمر لمرضى السكري وفقر الدم.. إليك الكمية المناسبة
الثلاثاء ١٤ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٢:٠٠ بتوقيت غرينتش

التمر مذاقه حلو ومتعدد الاستخدامات وله العديد من الفوائد الصحية الرائعة، ويساعد محتوى الحديد العالي في التمر على زيادة مستويات الهيموجلوبين لدى الأشخاص المصابين بفقر الدم، وفقًا لما نشره موقع HealthifyMe.

عالم- منوعات

كما أن التمر غني بمضادات الأكسدة الوقائية الصحية والكالسيوم وفيتامينات B والمغنيسيوم وفيتامين K. ولكن يمكن أن تكون نسبة الكربوهيدرات عالية، حيث يحتوي 100 غرام من التمر على ما يقرب من 75 غراما من الكربوهيدرات، وهو ما يمكن أن يكون مثار قلق لمرضى السكري.

سر الألياف المتنوعة
لا يخلو التمر من السعرات الحرارية مثل المحليات الصناعية. ولكن يحتوي التمر على ألياف قابلة للذوبان وغير قابلة للذوبان، مما يساعد على استقرار مستويات السكر في الدم.

وتبطئ الألياف المتنوعة الموجودة في التمر عملية الهضم ومعدل امتصاص الكربوهيدرات، وبالتالي يمنع ارتفاع نسبة الغلوكوز في الدم. إذا كان الشخص يعاني من أعراض انخفاض نسبة السكر في الدم، فإن التمر هو وجبة خفيفة مثالية للحصول على دفعة فورية من الطاقة.

المؤشر الجلايسيمي
لتحديد ما إذا كان التمر يرفع مستويات السكر في الدم، يمكن الاستدلال من خلال مؤشر نسبة السكر في الدم. يكشف مؤشر نسبة السكر في الدم GI للأغذية مدى سرعة امتصاص السكر الموجود في الطعام في مجرى الدم. يمتص مجرى الدم الطعام ذو المؤشر الجلايسيمي المرتفع بسرعة أكبر من الطعام ذي المؤشر الجلايسيمي المنخفض، مما يتسبب في ارتفاع سريع في نسبة السكر في الدم.

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