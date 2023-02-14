الثلاثاء ١٤ فبراير ٢٠٢٣
٠٣:١٢ GMT
فارسی
البث المباشر

مدعي عام إيران يناقش مع نظيره الآذربيجاني حادث السفارة

مدعي عام إيران يناقش مع نظيره الآذربيجاني حادث السفارة
الثلاثاء ١٤ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

أجرى المدعي العام الإيراني محمدجعفر منتظري اتصالا هاتفيا مع نظيره الآذربيجاني کامران علي‌ أوف تباحث معه بشأن مختلف أبعاد الاعتداء الذي تعرضت له سفارة بلاده في طهران.

العالم - إيران

وأشار منتظري في هذا الاتصال الهاتفي إلى دراسة المسؤولين القضائيين والسياسيين الإيرانيين بعض تفاصيل الحادث ومتابعته، مؤكدا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تابعت هذا الحادث في اللحظة الأولى من وقوعه وحققت تقدما من خلال الدبلوماسية والتعاون الثنائي.

وشدد على ضرورة استمرار التعاون بين كلا البلدين الصديقين والجارين، معربا عن أمله بأن يتم تطوير التفاهم والتعاون القضائي كما في السابق بما يؤدي إلى المزيد من تعزيز الأواصر العريقة بين الشعبين الإيراني والآذربيجاني.

بدوره أشاد المسؤول الآذربيجاني بالجهود التي يبذلها الجانب الإيراني والمتابعة الحثيثة التي يبديها الجهازان الدبلوماسي والقضائي الإيرانيان، مؤكدا ضرورة استمرار التعاون بين كلا البلدين للحيلولة دون تأثير مثل هذه الحوادث على فرص التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين والجارين.

روابط ذات صلة

وزيرا الخارجية والداخلية الايرانيان يناقشان حادث سفارة آذربيجان

قائد شرطة طهران يدلي بتفاصيل جديدة عن حادث سفارة آذربيجان

عبداللهيان: مستعدون للتعاون من أجل كشف ملابسات الهجوم على سفارة أذربيجان

فيديو وصور.. الاعلان عن هوية منفذ الهجوم على سفارة أذربيجان في طهران

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الزلزال المدمر.. شاهد.. حجم الدمار في مدينة أديامان التركية المنكوبة

إيران تستضيف رسميا دورة ألعاب القوى داخل الصالات آسيا 2024

نظام غذائي يقلل بشكل كبير من نوبات الصرع

مدعي عام إيران يناقش مع نظيره الآذربيجاني حادث السفارة

علماء يطورون عقارا يمنع ظهور الحساسية من 'الفول السوداني'

شاهد.. المستجد في عمليات الانقاذ بالمناطق السورية المنكوبة