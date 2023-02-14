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محادثات إيرانية روسية حول أحدث اوضاع تنفيذ المشاريع المشتركة

محادثات إيرانية روسية حول أحدث اوضاع تنفيذ المشاريع المشتركة
الثلاثاء ١٤ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٩ بتوقيت غرينتش

إلتقى سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى روسيا، المساعد الخاص للرئيس الروسي للتباحث حول أحدث أوضاع تنفيذ المشاريع المشتركة بين البلدين.

العالم - إيران

وأفاد تقرير لسفارة جمهورية إيران الإسلامية في موسكو أنه خلال اللقاء بين السفير الإيراني لدى روسيا كاظم جلالي والمساعد الخاص لرئيس الاتحاد الروسي إيغور ليفيتين، أشار الجانبان إلى التمهيدات لتنفيذ مشروع ممر "شمال –جنوب"، وأعربا عن الأمل في تسريع تنفيذ هذا المشروع المهم والمؤثر بمشاركة جادة من البلدين.

وفي هذا الاجتماع الذي عقد أمس الإثنين قال السفير الإيراني إن إيران ترحب إيران بمشاركة روسيا في إنشاء واستكمال البنية التحتية في مجال النقل والترانزيت.

من جانبه أشار مساعد الرئيس الروسي إلى التفاعلات المكثفة بين البلدين، مؤكدا استعداد روسيا لإنشاء خط سكك الحديد "رشت – آستارا" (شمال غرب إيران).

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