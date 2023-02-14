شاهد.. حجم الدمار في مدينة أديامان التركية المنكوبة

العالم - خاص بالعالم

وقال مراسل قناة العالم الإخبارية من مدينة أديامان المنكوبة، إن فرق الإنقاذ ما زالت تواصل عمليات الإغاثة للعثور على ناجين تحت الأنقاض رغم تضاؤل الأمل للوصول لناجين.

وأضاف أنه في اليوم التاسع للزلزال المدمر تم العثور على فتاة تبلغ من العمر عشر سنوات تحت الأنقاض في هاتاي.

وأشار مراسلنا إلى أن أجهزة الاستشعار لم تثبت دقات قلب بين الأنقاض حيث يبدو مع مرور الأيام فرص الحياة تحت الأنقاض تكون ضئيلة.

وقال مراسلنا إن مدينة أديامان شهدت دمارا كبيرا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا فجر الإثنين الماضي.

هذا حال مدينة أديامان التركية بعد الزلزال:

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