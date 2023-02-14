بري يلتقي الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

العالم- لبنان

وضم الوفد عضو المكتب السياسي في الحركة محمد الهندي، ممثل الحركة في لبنان إحسان عطايا ومسؤول العلاقات اللبنانية في الحركة محفوظ منوّر بحضور عضو المكتب السياسي في حركة أمل محمد الجباوي ،اللقاء كان مناسبة جرى خلالها عرض لآخر المستجدات والتطورات على الساحة الفلسطينية على ضوء تصاعد العدوانية الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسيحية ومقاومة الشعب الفلسطيني.

وبعد اللقاء تحدث عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الدكتور محمد الهندي قائلاً : كما تعلمون فإن مواقف الرئيس نبيه بري المؤيدة للقضية الفلسطينية والمساندة للشعب الفلسطيني والمؤيدة للمقاومة الفلسطينية معروفة وحركة الجهاد الإسلامي كانت حريصة جداً لوضع سيادة الرئيس نبيه بري في صورة التطورات الاخيرة التي حدثت للقضية الفلسطينية سواء المواجهات الاخيرة مع قوات الاحتلال خاصة في الضفة الغربية و المعنويات العالية لأبناء شعبنا في مواجهة هذا العدو .

وأضاف : "اسرائيل" كما يعرف الجميع الان تتقاذفها الخلافات الداخلية و التناقضات الداخلية وايضا من جهة اخرى الانتفاضة الفلسطينية التي تدور على مدار الوقت ، كل يوم هناك إعتداءات صهونية وهناك رد فلسطيني على هذه الإعتداءات ، فحركة الجهاد الاسلامي أكدت مواقفها الثابتة في هذا الصدد والموقف الاساسي الذي أوضحناه لسيادة الرئيس متعلق بالوحدة الميدانية التي باتت تعمل عليها حركة الجهاد الاسلامي في المرحلة الاخيرة ، الجميع يعلم ان هناك خلافات في الساحة السياسية الفلسطينية ولكن نحن نتجاوز في هذه المرحلة الخطيرة الخلافات السياسية نحو بناء وحدة ميدانية حقيقية تعتمد على مواجهة العدو و التصدي لمخططاته خاصة في القدس وأيضا كان موقف حركة الجهاد الاسلامي الذي ينظر بريبة كبيرة 000للمواقف السياسية التي تتبناها الحكومة الفاشية في "اسرائيل" ، الكل يعلم بأن الإنتخابات الاسرائيلية الاخيرة أفرزت الجناح المتطرف في الصهيونية الدينية الذي هواليوم في مركز القرار ورمزه بن غافير الذي يتبجح اليوم بإجتياحات المسجد الاقصى و بمحاولة هدم البيوت وإعطاء شرعية للبؤر الإستطانية ويفرض على الحكومة الصهيونية التي هي أساساً متطرفة الآراء الأشد تطرفا في محاولة التهام ما تبقى من الضفة الغربية .

وتابع : أكدنا لسيادة الرئيس نبيه بري موقف الحركة القائم على أساس وحدة الشعب الفلسطيني وعلى أساس خيار الجهاد والمقاومة وأيضاً على التصدي لهذه السياسة العنصرية الهمجية التي تقوم بها "اسرائيل"، فالرئيس نبيه بري مواقفه معروفة ومؤكدة ومعلنة وهو أكد على هذه المواقف الاساسية وعلى العلاقات القوية التي تربط الشعب اللبناني بالشعب الفلسطيني وعلى إرتباط هذه المواجهة وما يدور في فلسطين ارتباطه بما يدور في لبنان وما يدور في المنطقة جميعا وأننا جميعاً إن شاء الله سنبني مستقبلنا من خلال مقاومة المخططات الأمريكية والصهيونية لالتهام المنطقة.

ورداً على سؤال حول المساعي المصرية لرأب الصدع في العلاقات الفلسطينية الفلسطينية اجاب الهندي : اولاً البيئة الاستراتيجية في المنطقة بعد الانتخابات الصهيونية تغيرت بشكل واضح وأنا استطيع ان اقول ان المواقف العربية بشكل عام و الموقف المصري كان واضحا انه لا يستطيع ان يتقبل هذه السياسة المتطرفة التي يقودها اقصى اليمين الصهيوني الديني في "اسرائيل" و لذلك هل تستطيع المنطقة بما فيهم المصريين إستيعاب هذه التغيرات حتى الشراكة مع السلطة الفلسطينية حتى موضوع تقوية السلطة الفلسطينية او استقرارها؟ هؤلاء المتطرفين لا يؤمنون به ضمن اجندة هذا التطرف الصهيوني هو تفكيك السلطة الفلسطينية فمصر والعرب بشكل عام حتى المطبيعين هل يستطيعون ان يتحملوا نتيجة هذا التطرف و انهيار السلطة الفلسطينية؟ لذلك انا اعتقد ان هناك تغيرات إستراتيجية في هذه المرحلة في البيئة الإقليمية الموجودة ولا نعرف كيف تتطور الامور .