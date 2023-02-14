الثلاثاء ١٤ فبراير ٢٠٢٣
٠٤:٣٣ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الصناعة: زيارة الرئيس الإيراني للصين بداية لتحول كبير

وزير الصناعة: زيارة الرئيس الإيراني للصين بداية لتحول كبير
الثلاثاء ١٤ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:١٢ بتوقيت غرينتش

إعتبر وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني رضا فاطمي أمين أن الزيارة التي بدأها رئيس الجمهورية الإسلامية السيدإبراهيم رئيسي، مساء الإثنين إلى بكين، من شأنها أن تشكل نقطة تحول كبير.

العالم - إيران

فاطمي أمين" الذي يرافق الرئيس رئيسي في هذه الزيارة، لفت خلال الاجتماع المشترك الذي عقد في بكين اليوم بحضور رجال الأعمال من كلا البلدين، لفت إلى أن إيران اتخذت تدابير دولية أكثر قوة خلال العام الماضي؛ بما في ذلك تطوير عضويتها في اتفاقيات إقليمية مثل شنغهاي وأوراسيا، كما في الصعيد الدولي رسخت علاقات مع العديد من دول العالم.

وأضاف أن إيران والصين، خلافا لبعض الدول التي لا تمتلك الكثير من الخبرات والطاقات، لديهما خبرات وقدرات وفيرة، بما أتاح لكلا البلدين المضي في عديد من التخصصات، كما حققا إنجازات ملحوظة لحد الآن.

وأكد وزير الصناعة الإيراني على ضرورة تعزيز العلاقات السابقة بين طهران وبكين، متطلعا بان تسهم زيارة الرئيس الإيراني والوفد رفيع المستوى المرافق له، في توسيع نطاق التعامل بين الشركات الإيرانية ونظيراتها الصينية.

ومضى فاطمي أمين إلى القول: إن التعاون بين الشركات الإيرانية والصينية، يشكل منعطفا في صعيد العلاقات بين البلدين.

روابط ذات صلة

رئيسي: إيران والصين أصدقاء‌ بعضهما للاخر في الأيام العصيبة

رئيسي: الوثيقة الشاملة رمز إرادة ‌طهران وبكين من أجل تنمية العلاقات

توقيع 20 وثيقة تعاون بين إيران والصين + فيديو

شاهد.. أهمية زيارة الرئيس الايراني الى الصين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وزير الصناعة: زيارة الرئيس الإيراني للصين بداية لتحول كبير

فاجعة كروية.. وفاة حارس مرمى بعد تصديه لركلة جزاء!

الرئيس الجزائري يجري مكالمة هاتفية مع نظيره التونسي وهذا ما دار بينهما..

شاهد بالفيديو... كاميرا العالم ترصد اجواء بلدة إسطامو المنكوبة في ريف اللاذقية السورية

بري يلتقي الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 14-02-2023