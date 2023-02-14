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شاهد.. الشعب البحريني أفشل خطط آل خليفة التطبيعة

الثلاثاء ١٤ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٦:١٢ بتوقيت غرينتش

أكد عضو جمعية الوفاق البحرينية "يوسف ربيع" أن البحارنة في 14 فبراير من عام 2011 سجلوا حكاية الحقوق والمطالبة وبأنهم خير مثال على مدنية بمدنية الشعب على الرغم من آلة القمع الداخلية والخارجية.

العالم - خاص بالعالم

قال ربيع إن ارتماء نظام آل خليفة في حضن الكيان الصهيوني من أجل حمايته لن يفيده بشيء لأن الصهاينة لا يستطيعون حماية أنفسهم فكيف يحمون عائلة آل خليفة.

وأكد، أن البحرين معسكر ممانعة ومقاومة، لذا الكيان الصهيوني لن يحصل على أي مخططات له على أرض البحرين لأن فلسطين تعيش مع كل نفس بحريني.

هذا وتحت شعار مستمرون بمبدأية وحركية احيا البحرينيون الذكرى الـ12 لثورة الـ14 من فبراير عبر مسيرات وتظاهرات شهدتها مختلف مناطق البلاد ليسجلوا كما في كل عام موقفا عمليا يبرهن على الصمود والثبات.

تظاهرات سلمية خرجت تلبية لدعوة عالم الدين البحريني الشيخ "عيسى قاسم" وشددت على استمرار الحراك الشعبي حتى تحقيق المطالب وسط شعارات تؤكد حقهم في تقرير المصير.

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