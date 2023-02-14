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شاهد.. نسبة مهولة للأبنية المدمرة في تركيا جراء الزلزال المدمر!

الثلاثاء ١٤ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٧ بتوقيت غرينتش

أفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية 'آفاد' بأن عدد المباني التي دمرت بشكل كامل جراء الزلزال يبلغ 6444، في حين تجاوز عدد الأبنية المتضررة 41 ألفا، فيما اصبحت قضية الأبنية الحديثة المنهارة محط تبادل الاتهامات بين الحكومة والمعارضة فيما يتعلق بمنح التراخيص للمقاولين.

العالم - خاص بالعالم

زالت كارثة زلزال تركيا المدمر تكشف آثارها، اعداد الضحايا ترتفع أكثر كلما أزيح الركام بحثا عن المفقودين، هنا ووفق "آفاد" يبلغ عدد المباني التي دمرت بشكل كامل في الزلال 6444 في حين ان عدد الابنية المتضررة تجاوز ال 41 الف.

ومع تواصل اعمال الانقاذ صرح الرئيس التركي "رجب طيب اردوغان" أن أعداد الذين أنقذتهم فرق البحث والإنقاذ من تحت الركام تجاوز ال 8 آلاف وان اعمال الانقاذ مستمرة للوصول للمفقودين.

ولازالت قضية الابنية الحديثة التي انهارت في الزلزال محل اتهامات متبادلة بين الحكومة والمعارضة ففي حين ان السلطات اعلنت عن اعتقال العشرات من المقاولين" ترى المعارضة أن عدم ملاحقة الجهات التي منحت التراخيص يثبت عدم الجدية

الكثير من العمل اذا لا زال امام رجال الانقاذ لمحاولة الوصول الى المفقودين، وهنا في هذا المبني لازال خمسة مفقودين تحت الركام ومثلهم لازال عشرات المفقودين على امتداد مساحة الكارثة وكلما مر الوقت تكاد تنعدم فرص النجاة.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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