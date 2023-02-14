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شاهد.. المستجد في المشهد السياسي التونسي

الثلاثاء ١٤ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٧:٣١ بتوقيت غرينتش

تواصل السلطات التونسية ملاحقة وإيقاف قيادات المعارضة لتشمل هذه المرة القيادي بحركة النهضة "نور الدين البحيري" والمحامي لـ"زهر العكرمي" ومدير إذاعة خاصة، وذلك بعد يوم واحد من تنفيذ اعتقالات لسياسيين ورجال الأعمال بشبهة التآمر على أمن الدولة.

العالم - مراسلون

في التفاصيل.. ساعات الأخيرة في تونس لم تمض بهدوء، حملة اعتقالات شنتها قوات الأمن شملت القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري و المستشار السابق برئاسة الحكومة لزهر العكرمي بشبهة التآمر على أمن الدولة بالإضافة إلى مدير إذاعة موزاييك الخاصة نور الدين بوطار دون توضيح التهمة المنسوبة اليه وذلك بعد تفتيش منازلهم و الاعتداء بالعنف على العكرمي وعلى احد أبناء نور الدين البحيري حسب المحامين.

وفيما تستعد نقابة الصحفيين التونسيين لتحركات احتجاجية ضد ما تصفها بسياسة استهداف الإعلام وحرية التعبير، قالت حركة النهضة ان حملة الاعتقالات الأخيرة تكشف الوجه الدكتاتوري للسلطات الحالية مؤكدة انها مستعدة لتقديم كل التنازلات الممكنة لإنقاذ البلاد حسب قولها.

فيما يرجح مراقبون ان تشمل قائمة الايقافات شخصيات أخرى اعتبر عدد من رجال القانون انه لا وجود لاثباتات فعلية بشأن تهمة التآمر على أمن الدولة مستغربين تعمد السلطات اكساءها صبغة ارهابية.

تطورات منتظرة بشأن ملف الايقافات في تونس.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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