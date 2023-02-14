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المخابرات العراقية تطيح بعدد من قيادات داعش في دولة غير مجاورة

المخابرات العراقية تطيح بعدد من قيادات داعش في دولة غير مجاورة
الثلاثاء ١٤ فبراير ٢٠٢٣ - ١٠:٢٥ بتوقيت غرينتش

أعلن جهاز المخابرات الوطني العراقي، الثلاثاء، عن احباط عملية ارهابية والاطاحة بعدد من قيادات داعش المتورطين بارتكاب جرائم ارهابية في العراق وخارجه.

العالم - العراق

وقال الجهاز في بيان، انه "بعملية استخبارية نوعية خارج الحدود العراقية، تمكن جهاز المخابرات الوطني العراقي من احباط عملية ارهابية والاطاحة بعدد من قيادات داعش المتورطين بارتكاب جرائم ارهابية في العراق وخارجه، حيث نجح ابطال الجهاز بتعقب هؤلاء الارهابيين في اكثر من دولة وتمكنوا من القاء القبض عليهم في احدى الدول غير المجاورة واقتيادهم الى العراق وتسليمهم الى الجهات القضائية لينالوا جزاءهم العادل".

وأضاف: "بالوقت الذي يحقق فيه جهاز المخابرات العراقي هذه الانتصارات الكبيرة على الارهاب والارهابيين يعاهد ابناء الشعب العراقي الكريم على الذود عن امن العراق وسلامته من خلال جهد استخباري استباقي نوعي يضمن الأمن ويحقق الاستقرار في ربوع بلدنا الحبيب".

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المخابرات العراقية تطيح بعدد من قيادات داعش في دولة غير مجاورة

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