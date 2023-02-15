الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠٢٣
٠٧:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيس الهلال الاحمر التركي: نشكر الله أن لدينا إخوة مثل الإيرانيين

رئيس الهلال الاحمر التركي: نشكر الله أن لدينا إخوة مثل الإيرانيين
الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٧:١٠ بتوقيت غرينتش

أشاد رئیس الهلال الأحمر الترکي "کرم کینیك" بالجمهورية الاسلامية الايرانية لمساعداتها التي قدمتها الى المنكوبين بالزلزال الذي ضرب بلاده، وذلك لدى لقائه نظيره الايراني " بیر حسین کولیوند " الذي يزور تركيا للإطلاع على الأضرار التي لحقت بالمنكوبين بالزلزال.

العالم - ايران

وقد اعتنق المسؤول التركي نظيره الايراني بحرارة وقال: لقد شاهدنا ايران الى جانبنا في أية لحظة وأية مشكلة، حيث أن فرق الاغاثة والعلاج الايرانية كانت من أوائل فرق الاغاثة التي هبت لمساعدة شعبنا، ونحن نشكرها على مواقفها وخدماتها.

وأكد " کینیك " أن بلاده لن تنسى مساعدات ودعم الحكومة الايرانية والهلال الاحمر الايراني في الظروف الصعبة التي تعيشها ايران بسبب الزلزال الذي ضرب مدينة خوي الذي أسفر عن مصرع واصابة العشرات من المواطنين الايرانيين.

وتابع المسؤول التركي قائلا: ان اخواننا الايرانيين قدموا مساعدات كبيرة الى المتضررين بالزلزال الذي ضرب تركيا، ونشكر الله أن لنا اخوة كالايرايين وندعو لهم.

روابط ذات صلة

شاهد..رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني يغادر إلى تركيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

امير عبداللهيان يجتمع مع نظيره الصيني في بكين

جامعة بكين تمنح السيد رئيسي لقب أستاذ فخري

رئيس الجمهورية يزور جامعة بكين

قائد الثورة الاسلامية يستقبل جمعا من اهالي أذربيجان الشرقية 

رئيس الهلال الاحمر التركي: نشكر الله أن لدينا إخوة مثل الإيرانيين

الأسرى الفلسطينيون يوسعون خطواتهم النضالية اليوم الأربعاء