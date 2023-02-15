رئيس الجمهورية يزور جامعة بكين

العالم - ايران

وافاد مراسل ارنا بانه لدى وصول السيد سيد إبراهيم رئيسي إلى جامعة بكين رحب به طلاب هذه الجامعة بقراءة قصيدة فارسية.

والتقى رئيس الجمهورية خلال زيارته لهذه الجامعة التي تمت صباح اليوم (الأربعاء) بالتوقيت المحلي ، أساتذة وطلاب جامعة بكين وتحدث معهم.

وفي السياق قال الأستاذ بجامعة طهران، سيد محمد مرندي، ان إلقاء خطاب في جامعة بكين يعد من أهم خطط رئيسي في زيارته إلى الصين لأن هذه الجامعة تعد من أهم الجامعات في الصين.

ويرى أن لقاء رئيس الجمهورية مع النخب من شأنه أن تحبط كثير من الدعايات الخاطئة التي تبثها وسائل الإعلام الغربية حول إيران ويسهم في خلق مزيد من التقارب بين إيران والصين.

وحضر هذا الاجتماع أساتذة جامعة بكين في مجالات مختلفة مثل العلوم السياسية والعلاقات الدولية.