ایران تسجل أعلى معدل نمو بين الدول المنتجة للصلب في العالم

العالم - ايران

وأضاف "رسول خليفة سلطاني" في تصريح لمراسل إرنا، الیوم الأربعاء : يجب أن تصل طاقة إنتاج الصلب في البلاد إلى 55 مليون طن بحلول عام 2026 وهو أمر يمكن الوصول إليه.

وتابع: إن النمو السنوي لانتاج الصلب في إيران يبلغ 8 بالمائة وهو ما لا وجود له في أي قطاع باستثناء الصلب والبتروكيماويات.

وقال خليفة سلطاني : حاليا يجري تنفيذ وبناء نحو 15 مشروعا للصلب في الدولة ومع تشغیله سیصل الإنتاج الفعلي الى 35 مليون طن في عام 2026.

قيمة إنتاج الصلب السنوي في إيران تبلغ 18 مليار دولار

وقال خليفة سلطاني: حاليا تبلغ قيمة إنتاج الصلب في البلاد 18 مليار دولار بالمعدل العالمي 600 دولار للطن، یعني، إذا لم يكن لدينا صناعة الصلب في البلاد ، فسيتعين علينا استيراد 18 مليار دولار من الصلب سنويًا.

وأوضح أن سعر الصرف لكل طن من إنتاج الصلب في الدولة يتراوح بين 75 و 80 دولاراً وأضاف: حتى سنوات قليلة مضت كان سعر صرف كل طن من إنتاج الصلب في الدولة 135 دولارا ومع توطين المعدات والأجزاء التي تحتاجها صناعة الصلب في البلاد انخفض هذا المقدار.

وأشار سکرتیر جمعية منتجي الصلب الإيرانية إلى الميزة العالية لإنتاج الصلب في البلاد وقال: بينما تبلغ القيمة العالمية لكل طن من الصلب 600 دولار ، فإن إنتاج كل طن في البلاد يكلف 75 إلى 80 دولارًا و توضح هذه الأرقام أن إنتاج الصلب في البلاد اقتصادي للغاية ومربح.

واقام المعرض المتخصص الثالث لتوطين قطع الغيار والمعدات والمواد الاستهلاكية لصناعة الصلب في البلاد الامس الثلاثاء في اهواز بمشاركة 100 مصنع لقطع غيار ومعدات صناعة الصلب من ثماني مقاطعات في البلاد لمدة أربعة أيام من 15حتى 18 فبرایر لزيارة الحرفيين والخبراء والأشخاص المشاركين في صناعة الصلب في البلاد والجمهور العام للمحافظة والمناطق المجاورة.

وتعتبر شركة خوزستان للصلب ثاني قطب لإنتاج الصلب في البلاد بإنتاج سنوي يبلغ 3.8 مليون طن. وستصل هذه الكمية إلى أربعة ملايين طن عام 2026 و 13.6 مليون طن عام 2030، أي ما يعادل 25 بالمائة من إجمالي إنتاج الصلب في البلاد.