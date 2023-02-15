أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء 15 فبراير 2023

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وطن امروز ..

بينيت رئيس وزراء الكيان الصهيوني السابق يحذر بدوره بعد رئيس الكيان من إندلاع حرب داخلية

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أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء

عصر ايرانيان ..

صحيفة عصر ايرانيان كتبت في افتتاحيتها ( الغرب لا يفكر سوى بإقتطاع تنازلات من ايران )..

عندما اعلن ترامب انسحاب امريكا من عضوية الاتفاق النووي عام 2017 فارضا اجراءات حظر واسعة النطاق ضد ايران , تحركت الترويكا الاوروبية في هذا الاتفاق المتمثلة ببريطانيا وفرنسا والمانيا للعب دور الشرطي الجيد في هذا السياق عبر طرح ايجاد آلية خاصة للتعامل المالي مع ايران باسم الانيستكس خارج دائرة الحظر المصرفي الامريكي.

"ان مسار الأحداث منذ ذلك الحين أثبت أن هناك تنسيقا كاملا بين الترويكا الأوروبية وأمريكا, فأوروبا لم تفعل الانيستكس عمليا"

وليس هذا فحسب بل ان الترويكا الاوروبية لم تلتزم حتى بالحد الادنى من تعهداتها بالاتفاق النووي, وواصلت القوى الغربية

بشكل عام نفس النهج الترامبي بعد وصول بايدن للبيت الابيض, وشهدت اشهر طويلة من مفاوضات فيينا الخاصة باحياء الاتفاق النووي نفس المحاولات الغربية لاقحام قضايا لا ترتبط بالموضوع النووي كشروط لاحياء هذا الاتفاق , قضايا تصبّ في قناة اقتطاع تنازلاتٍ من ايران على حساب قدراتها الدفاعية واستقلالية سياساتها, وهو ما ترفضه بلادنا بحزم جملتا وتفصيلا .

جوان ..

في مقالها ( هلع الصهاينة من إندلاع حرب أهلية ) كتبت صحيفة جوان ..

انضم رئيس وزراء الكيان الصهيوني السابق نفتالي بينيت الى رئيس هذا الكيان اسحاق هرتسوغ في التحذير من اندلاع حرب داخلية تشكّل نهاية للدولة العبرية برمتها .

"رئيس الكيان الصهيوني حذر مؤخرا من أن " إسرائيل " باتت برميل بارود قد ينفجر في أية لحظة مسببا إنهيارا شاملا"

ان هذه التحذيرات ترتبط بتفاقم الصراع بين قوى المعارضة وحكومة نتنياهو التي تضم احزابا يمينية هي الاكثر تطرفا وعدوانية في مقاييس هذا الكيان الغاصب .

زعيم المعارضة في الكنيست يائير لابيد وصف الحالة بقوله ان " اسرائيل " تقف على حافة هاوية سحيقة. في الواقع وصلت الخلافات الداخلية بالكيان لمرحلة كسر العظام بتبادل تهديدات بالتصفية الامر الذي عزز المخاوف من وقوع مواجهات مسلحة في الشوارع بين الصهاينة انفسهم.

اطلاعات ..

صحيفة اطلاعات نشرت تقريرا يتحدث عن اتهامات جزائرية لفرنسا تقول ( فرنسا تحاول تفجير خلافات بين تونس والجزائر) جاء فيه ..

وزير الاتصالات الجزائري " محمد بوسليماني " اتهم فرنسا بصراحة بمحاولة دق اسفين في العلاقات بين تونس والجزائر . ويقول هذا الوزير الجزائري

"باريس تحاول منذ سنوات إضعاف الجزائر ومؤسساتها السيادية بشتى الأساليب من بينها إقحام تونس بقضايا داخلية بالجزائر"

واوضح ان المخابرات الفرنسية قامت بتسهيل هرب جزائريّ ملاحق قضائيا عبر الاراضي التونسية ومنها لباريس في محاولة هدفها الرئيسي تعكير الاجواء بين الجزائر وتونس, شدد الوزير بو سليماني على ان فرنسا تدرك جيدا أن الشخص الذي قامت بتسهيل هربه ليس في وادي الدفاع عن الديمقراطية او اي شيئ من هذا القبيل .

جمهوري اسلامي ..

صحيفة جمهوري اسلامي كتبت في الشان الافغاني في مقالها (خلافات داخلية جديدة بين قادة طالبان )..

لم يعد بمقدور حكومة حركة طالبان اخفاء واقع وجود خلافات وصراعات داخلية في هذه الحركة, حيث اتهم وزير الداخلية سراج الدين حقاني الذي يتراس شبكة حقاني, زعيم طالبان دون تسميته باحتكار السلطة وفرض رؤيته علىى جميع تيارات ومكونات الحركة كما اتهمه بزيادة الهوة بين الحركة والمواطنين .

"الناطق بإسم حكومة طالبان رد على هذه الإنتقادات مؤكدا أنها إنتهاك علني وصارخ لحرمة زعامة حركة طالبان "

ان موقف هذا الوزير الطالباني ورد الناطق الرسمي بكابول عليه, تطور يعكس مدى عمق الخلافات الداخلية في حركة طالبان التي تضم تيارات مختلفة, خلافات باتت مرشحة للطفو على السطح بشكل علني وربما للتحول الى صراع وانشقاقات في ظل ثقافة الولاء القبلي والعرقي السائدة في المجتمع الافغاني وواقع استمرار التعامل بين مكونات وتيارات طالبان كحركة ايدلوجية مسلحة وليس كحكومة بمؤسسات دستورية .

خراسان ..

في مقالها ( رسالة فوز الجنرال باول) كتبت صحيفة خراسان عن فوز جنرال بحلف الناتو في الانتخابات الرئاسية بجمهورية التشيك قائلة..

فوز الجنرال بيتر باور الذي كان يترأس اللجنة العسكرية في حلف الناتو في الانتخابات الرئاسية بجمهورية التشيك, حدث يحمل في طياته تهديدا لمحاولات موسكو تحييد بلدان اوروبا الشرقية التي كانت ضمن المعسكر الشرقي خلال الحقبة السوفيتية والحرب الباردة.

"وصول هذا الجنرال للمنصب الرئاسي في براغ يعني تعزيز التيار المتطرف بحلف الناتو الداعي لتوسيع الدعم العسكري لأوكرانيا"

ومثل هذا التطور سيؤدي الى تقارب كبير بين جمورية التشيك وبولندا التي تستقبل المزيد من القوات الامريكية في تصعيد للمواجهة مع روسيا المجاورة .