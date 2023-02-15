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كنعاني: دعم الإرهابيين جزء لا يتجزأ من السياسة الخارجية الأمريكية

كنعاني: دعم الإرهابيين جزء لا يتجزأ من السياسة الخارجية الأمريكية
الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠٢٣ - ١٠:٥٣ بتوقيت غرينتش

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، ان دعم الإرهابيين والمجرمين جزء لا يتجزأ من السياسة الخارجية الأمريكية.

العالم - ايران

وفي تغريدة على تويتر قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: ان دعم الإرهابيين والمجرمين جزء لا يتجزأ من السياسة الخارجية الأمريكية.

واضاف، ان الكيان الصهيوني باعتباره تجسيدا للإرهاب المنظم وزمرة المنافقين الإرهابية وأعضاء السافاك الجلادين المجرمين، كمنظمة وحشية معادية للإنسان ووليدة السي اي ايه والموساد، كانوا جميعا ولا يزالون تحت الدعم الأمريكي المباشر والمستمر.

وتابع، ان رسالة الشعب الإيراني الواضحة لأمريكا: توقفوا عن دعم المجرمين والإرهابيين والتدخل في الشؤون الداخلية لإيران والعقوبات الجائرة ضد الشعب الإيراني.

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كنعاني: دعم الإرهابيين جزء لا يتجزأ من السياسة الخارجية الأمريكية

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