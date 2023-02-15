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رئيسي من الصين: آسيا قطب للتغيرات العالمية والحفاظ على السلام فيها ضرورة

رئيسي من الصين: آسيا قطب للتغيرات العالمية والحفاظ على السلام فيها ضرورة
الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠٢٣ - ١١:٣٧ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الجمهورية الاسلامية السيد ابراهيم رئيسي ان الحفاظ على السلام في قارة آسيا التي تعتبر قطبا للتغيرات العالمية هو ضرورة وليس خيارا.

العالم - ايران

واضاف رئيسي الذي يزور الصين في كلمة القاها في لقاء مع المفكرين والنخب الصينيين واساتذة وطلاب جامعة بكين ، صباح اليوم الاربعاء بالتوقيت المحلي للصين، ان العالم الجديد يتطلب نظاما جديدا يتم الترويج فيه للتعددية الحقيقية والتظافر الاقصى والتضامن والابتعاد عن الاحادية الى أبعد الحدود للوصول في النهاية الى نظام عادل يتحلى بالانصاف.

واشار رئيسي في كلمته الى تاريخ العلاقات بين ايران والصين قائلا ان الصين اصبحت عالميا عبر طريق الحرير التاريخي وهذه السعادة والرخاء استمرت عبر هذا الطريق التجاري في ايران التي لم تكن فقط اهم طريق في تسهيل التجارة والتعاون بين مختلف الشعوب بل هي كحبل ثقافي ربط بين مختلف المجتمعات طوال التاريخ.

وفيما أبدى رئيسي ترحيبه بمبادرة "حزام وطريق" الصينية قال انه عبر احياء هذه المبادرة في عالم اليوم فان الشعبين (الايراني والصيني) قد اكدا مرة اخرى على عزمهما الجاد لتحكيم صداقتهما والمضي بخطى ثابتة في طريق التنمية المتجانسة والشراكة الاستراتيجية من اجل بلورة مستقبل يمنح الأمل في تحقيق سعادة المجتمع البشري.

واضاف رئيسي ان عالما جديدا يتبلور وان النظام القديم يضمحل وان العالم الجديد يتطلب نظاما جديدا يتم الترويج فيه للتعددية الحقيقية والتظافر الاقصى والتضامن والابتعاد عن الاحادية الى أبعد الحدود للوصول في النهاية الى نظام عادل يتحلى بالانصاف.

وتابع : نظرا الى موقع القارة الآسيوية كقطب للتغيرات العالمية التي بدأت تظهر، فان الحفاظ على السلام وتدعمه في هذه البقعة الشاسعة ليس فقط خيارا بل ضرورة.

وأكد رئيس الجمهورية الاسلامية على ان قوة ايران هي قوة تصنع الأمن وان قدراتها الاقليمية تدعم السلام والاستقرار في الدول الاخرى، وهذه القوة تستخدم فقط عند مواجهة تهديدات القوى المتغطرسة، مضيفا بأن احد النجاحات الاستراتيجية للجمهورية الاسلامية الايرانية هو التغلب على التحديات الخارجية ومنها الارهاب والتطرف في غرب آسيا.

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