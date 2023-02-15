فريق الانقاذ الايراني يستمر في أعمال الاغاثة في تركيا

العالم - مراسلون

انتهى الزلزال ولكن اوجاعه مازالت مستمرة بالنسبة للكثيرين. في هذه المدينة التركية آدييامان التي كانت من أكثرِ المدن التركية تأثرا بالزلزال يبدوا حجمَ الخسائر الكبيرة واضحاً. عشرات المباني المحطمة، ومئات القلوب المكسورة ما زالت ملوعة بين حرقةِ تهدم منزلها وحرقةِ فقدان أحد أقاربها.

اعمال الاغاثة مستمرة في معظم المدن التركية المنكوبة، الفرقُ الإيرانية التي كانت من اولِ من لبى النداء، وكانت حاضرة في عمليات الإغاثة والبحثِ وتقديم المساعدة اللازمة.

وقال رئيس الإغاثة والإمداد في هلال الأحمر الإيراني، صادق محمودي لقناة العالم:"منذ اللحظات الاولى التى اعلنت فيها تركيا استعداد مطاراتها لاستقبال المساعدات ارسلنا عشر فرق إنقاذ مع كلاب مدربة الى المدن المنكوبة و تمكنا خلال هذه الايام من انتشال 13 شخصا من تحت الأنقاض على قيد الحياة والعثور على ٦٠ جثة".

بين زحمةِ المساعدات المقدمة، والمِ الكارثة يبقى حجم التضامن بين الشعوب البارزُ الأكبر المتصدر وهو الذي يبعثُ الأمل في القلوب.

لاشك ان حجم الزلزال كبير وخسائره كثيرة ولكن تعاطف الناس من كل انحاء العالم شكل نقطة محورية، ربما تكون أكثر وقعاً من الزلزال نفسه.