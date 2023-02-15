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الرئيس السوري: نُقدّر الموقف الرسمي والشعبي للأردن الشقيق

الرئيس السوري: نُقدّر الموقف الرسمي والشعبي للأردن الشقيق
الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٤ بتوقيت غرينتش

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأربعاء، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، حيث أكد الأخير أن الأردن قيادة وشعبًا تتضامن مع الشعب السوري لما ألمّ به جراء الزلزال.

العالم - سوريا

ونقل الصفدي للأسد تحيات الملك الأردني عبد الله الثاني، وقال "سنستمر بتوصيات من الملك (عبد الله الثاني) بتقديم كل ما يمكن لمساعدة سورية والشعب السوري لتجاوز هذه المحنة، ودعم جهود الحكومة السورية في إغاثة المتضررين منها".

واعتبر الصفدي أنّ على دول العالم أن تتعامل مع هذه المحنة وفقًا للمبادئ الإنسانية، بحيث يتم إيصال المساعدات والمواد الإغاثية المطلوبة لجميع المناطق المنكوبة دون تمييز ودون تسييس للوضع الإنساني الذي يعيشه السوريون.

من جانبه، أعرب الرئيس الأسد عن تقدير سورية للموقف الرسمي والشعبي للأردن الشقيق، وأشار إلى أن الشعب السوري يرحّب ويتفاعل مع أيّ موقف إيجابي تجاهه، وخاصة من الأشقاء العرب.

وأكد الرئيس الأسد أهمية التعاون الثنائي بين سورية والأردن لأن الامتداد الجغرافي والشعبي بين البلدين يجعلهما يعيشان تحديات وظروفًا متشابهة على العديد من الأصعدة، وفي الوقت ذاته يوفر الفرص للعمل المشترك في مجالات عديدة تعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.

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