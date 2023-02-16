زيلينسكي سيلتقي بايدن في بولندا

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وأضافت صحيفة "دزينيك غازيتا براونا" إن الرئيسين قد يلتقيان إما في وارسو أو في رزيسزو.

ومنذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط 2022، زار الرئيس الأوكراني 4 عواصم فقط، وهي واشنطن ولندن وباريس وبروكسل.

ومن المتوقع أن يقدم الرئيس الأوكراني"خطة للسلام" مكونة من 10 نقاط، والتي كشف عنها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.

وتتضمن الخطة تبادل للأسرى بموجب صيغة "الجميع مقابل الجميع"، بالإضافة إلى ضمان الأمن النووي والغذائي وأمن الطاقة.

كما أكد زيلينسكي على أنه يصر على الضمانات الأمنية الدولية لأوكرانيا، قائلا إنه طور مسودة لوثيقة ذات صلة.

وأضاف أنه سيحظى بموافقة لإنشاء آلية دولية لتقديم تعويض عن الخسائر التي سببتها العمليات العسكرية من خلال الاعتماد على الأصول الروسية.