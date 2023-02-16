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رئيسي يغادر بكين عائدا إلى طهران

رئيسي يغادر بكين عائدا إلى طهران
الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٣:١٤ بتوقيت غرينتش

غادر الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي العاصمة الصينية بكين عائداً إلى طهران بعد زيارة مكثفة استمرت يومين.

العالم - ايران

وغادر السيد السيد إبراهيم رئيسي ، الذي زار هذا البلد يوم الثلاثاء بدعوة رسمية من نظيره الصيني الصين ، بعد لقائه مع الرئيس الصيني ورئيس الوزراء ورئيس المجلس الوطني الصيني ، بكين قبل بضع دقائق.

ورعا رئيسا البلدين خلال هذه الزيارة ، الاجتماع المشترك للوفود رفيعة المستوى للجانبين ، الى جانب التوقيع على 20 وثيقة تعاون من قبل كبار المسؤولين من الجانبين.

وخلال هذه الزيارة ، التقى الرئيس الايراني أيضًا مع مسؤولين وأساتذة وطلاب جامعة بكين ومجموعة من كبار المثقفين والمفكرين الصينيين ومسؤولين من عشرات الشركات الاقتصادية الصينية الكبيرة ورجال الأعمال الإيرانيين الذين يعيشون في الصين والرعايا الإيرانيين الذين يعيشون في هذا البلد وتباحث معهم على انفصال.

كما أدى رئيسي صلاة المغرب والعشاء اليوم الأربعاء جماعة من المسلمين الصينيين بمسجد "دونغ سي" وألقى كلمات قصيرة بالمصلين.

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