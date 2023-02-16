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هاشتاغ.. "شغف" السورية التي سرقت قلب الجميع + فيديو

الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٥ بتوقيت غرينتش

حلب (العالم) 2023.02.16 - من قلب الأزمات يولد الأمل.. وللأمل حكاية لا تنتهي مع الأطفال. من بين الركام ومن تحت أنقاض الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا، أمل جميل تمثل بالطفلة شغف. الطفلة التي حركت قلوب ومشاعر الكثيرين حول العالم.

العالم سوريا

وكان هناك تفاعل واسع جدا مع قصة الطفلة الجميلة شغف، لاسيما على مواقع التواصل.. "ناديا" نشرت هذه الصورة الجميلة جدا وعلقت: شغف.. لطالما أحببت هذا الإسم؛ وآمنت به كل الإيمان.. شغف الطفلة الناجية من تحت الأنقاض بشغف للحياة.. وبشغف إلى سوريا.. سوريا: الحق، والخير، والجمال.. أرض الياسمين.

حساب "كحيل الوطن" علق بدوره: هذي الطفلة شغف، من طلعت من تحت الانقاض وهي مبتسمة.. أسال الله أن يرحم أهلها الشهداء ويجعلها من المبتسمين في الدنيا والآخرة.

يذكر أن التقارير أكدت أن أهل شغف أحياء وهم من الناجين من الزلزال

أما "رفيع المصري" فغرد: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظها من كل شر وسوء ومكروه.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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