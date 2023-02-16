هاشتاغ.. ذكرى الثورة البحرينية + فيديو

العالم - البحرين

البحرينيون أحيوا ذكرى ثورتهم بمسيرات ليلية في مختلف مناطق وبلدات البحرين.. وكان هناك أكثر من هاشتاغ ترندنغ على مواقع التواصل إحياء لذكرى ثورة البحرين.

"غنى رباعي" علقت في هذا السياق. في ذكرى ثورة البحرين نترحّم على جميع الضحايا الذين قتلوا وهم يطالبون بحقوقهم والأطفال الذين لم يكن لهم ذنب ولا موقف لكي يقتلوا، ونجدّد التذكير بالمطالب التي بها بدأت الثورة وهي مطالب تحصيل الحقوق المدنية والسياسية، والافراج عن جميع معتقلي الرأي

"جعفر يحيى" ايضا علق. مع مرور اثني عشر عام على الثورة الشعبية في البحرين لا زالت العزيمة مع الاصرار من المعارضة وأنصارها بالمضي قدماً لتحقيق مطالب الثورة البحرينية العادلة

هذا الرسم تداوله الناشطون بشكل واسع. وهنا نرى النظام البحريني يقتل ابناء شعبه والبحرينيون يؤكدون رغم كل التضحيات.. مستمرون بمبدئية وحركية

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