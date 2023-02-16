مقتل 12 إرهابياً بضربات نوعية في نطاق العاصمة العراقية بغداد

العالم - العراق

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة بالعراق اللواء تحسين الخفاجي وفقًا لوكالة الأنباء العراقية (واع):أنه" قد تكون هناك عمليات خارج بغداد مرتبطة بتأمين الأطواق الأمنية في الطريق إلى العاصمة حيث مرقد الإمام الكاظم عليه السلام".

وأضاف، أن قيادة العمليات المشتركة عقدت اجتماعاً ضم جميع الأجهزة الأمنية للتنسيق بشأن تأمين الزيارة وتقسيم الأدوار وهناك تنسيق عالٍ بين الأجهزة العراقية حيث جاء قرار القائد العام بفتح الشارع الرابط بين منطقة العلاوي والجسر المعلق في المنطقة الخضراء أمام الزائرين للمرقد لتخفيف الزخم وتوفير مرونة أكبر للخطة الأمنية.