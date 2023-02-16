حملة دهم واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة

العالم-فلسطين

ففي رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب مدحت لطفي البزار، عقب اقتحام منزل عائلته في بلدة بيتللو، غربي المدينة، وأحمد كفاية من منزله في بلدة بيتونيا غربًا.



وأعاد جيش الاحتلال اعتقال 3 أسرى محررين؛ نور القاضي، وبراء عبد الصمد من منزليهما في مدينة البيرة، ومحمد برهان ضراغمة من منزل عائلته في رام الله، بالإضافة للمواطن محمد أبو عليا من أحياء البيرة.



وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني الشاب محمود فتحي مطر (33 عاما)، أثناء مروره على حاجز طيار قرب قرية دير شرف غرب نابلس.



وفي طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب وسام غانم محمد أبو محسن (26 عاما)، من قرية تياسير شرق المدينة، بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه.



وفي بيت لحم ، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد حربي أبو عودة (27 عاما)، من مخيم عايدة شمال المدينة، بعد دهم منزل ذويه وتفتيشه.



واقتحمت قوات الاحتلال قرية الرشايدة شرق المدينة، واعتدت بالضرب على الأشقاء فيصل، عمر، وعلي خلف الرشايدة، بعد دهم منازلهم وتفتيشها.



وفي جنين، اعتقلت اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني حي المراح من المدينة، واعتقلت الشاب محمود الطرزي.



وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال 7 شبان من بلدة بيت كاحل، غربي المدينة، وهم، إياد حسن العطاونة، مجد إسماعيل العطاونة، سعيد ماهر العصافرة، عبد الخالق إبراهيم الجودي، عمر محمد العطاونة، محمد باسم الزهور، ومصطفى صقر العصافرة.



وفي بيت لحم، داهمت قوات الجيش مخيم عقبة جبر للاجئين، جنوب غربي المدينة أريحا، واعتقلت المواطنين، لؤي النجار، آدم أبو ريا، وبشير أبو ريا.



وفي مخيم عايدة شمالي المدينة، اعتقلت قوات الجيش الشاب أحمد حربي أبو عودة، بعد دهم منزل ذويه وتفتيشه.



وفي قلقيلية، أعاد الاحتلال اعتقال الأسير المحرر ساجي أبو عذبة، عقب دهم منزله، كما اعتقل الشاب براء حمّاد.