مراسل العالم: إيران تشكل مطابخ ميدانية في المناطق السورية المنكوبة

العالم - خاص بالعالم

قال مراسل قناة العالم الإخبارية في سوريا، إن الحصيلة وفيات الزلزال المدمر الذي ضرب حلب واللاذقية وصلت إلى حوالي 1414 بالإضافة إلى 2357 جريحا، حيث انتهت اليوم الخميس.

وأشار مراسلنا إلى أن فرق الإنقاذ والدفاع المدني سوري تقوم بمرحلة المسح الثاني بعد أن أنهت فرق الإنقاذ الأساسية العربية والإيرانية والدولية أعمالها في حلب وفي اللاذقية.

وأوضح مراسل قناة العالم الإخبارية، أن الحكومة السورية في الوقت الراهن تركز جهودها في تامين الإيواء والخدمات الصحية للمتضررين من الزلزال الذي يفوق عددهم 300,000 عائلة.

وأشار مراسلنا إلى أن الجمعيات الأهلية السورية شكلت مطابخ ميدانية، ملفتا إلى أن إيران شكلت مطبخا ميدانيا كبيرا في حلب وباقي المناطق السورية المنكوبة.

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