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مراسلة العالم: الاعلان عن استشهاد الشاب الفلسطيني ثائر عوضات متاثرا بجراح اصيب بها في العدوان على اريحا قبل اسبوعين

الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ - ١٠:٣٢ بتوقيت غرينتش

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