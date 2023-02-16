شاهد.. لماذا الاحتلال يصعد وتيرة بناء المستوطنات؟

العالم - خاص بالعالم

قال "عوض" في حديث لبرنامج "مع الحدث" على شاشة قناة العالم الاخبارية، أن الإدانة الغربية للمستوطنات الإسرائيلية الجديدة على الأراضي المحتلة واعتبارها غير قانونية جاءت لقطع الطريق على السلطة الفلسطينية في مجلس الأمن من اتخاذ أي خطوة ضد هذه المستوطنات، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يقبع تحت جناح واشنطن سياسيا وأمنيا لذا لن يتخذ أي خطوة في مجلس الأمن تخالف إرادة واشنطن ألا وهي حماية ودعم كيان الاحتلال على كافة الأصعدة.

واوضح رئيس مركز الدراسات المستقبلية، أن حكومة "نتنياهو" الفاشية تريد تفكيك جغرافية أرض فلسطين وتفكيك المجتمع والسلطة الفلسطينية، من خلال تصعيد وتيرة بناء المستوطنات، والاعتداءات الممنهجة من أجل وضع الخطوط العريضة لإنهاء الصراع مع الفلسطينيين عبر القمع، مشددا على أن كيان الاحتلال لم ولن يستطيع أن ينال من صمود الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه المغتصبة.

في سياق متصل اعتبر عوض سحب الجنسية الاسرائيلية عن أسر منفذي عمليات البطولية في الاراضي المحتلة بأنها سحب اقامة عن أصحاب الارض، مشيرا الى أن عمليةسحب الجنسية تاتي من أجل توسيع دائرة الاعتداء على الشعب الفلسطيني، لأن كل اعتداءاتهم السابقة من هدم البيوت وسجن الاب والام لم تركع الشعب الفلسطيني، مؤكدا ان كل اعتدءات الاحتلال لم ولن تركع الشعب الفلسطيني في مواجهة كيان الاحتلال الغاصب لارضه.

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