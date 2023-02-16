مراسلنا: استمرار عمليات الإنقاذ الأزمة الحقيقية التي تواجه تركيا + فيديو

العالم – سوريا

وفي حوار مباشر من مدينة كهرمان مرعش أشار الزميل نضال البرعي إلى استمرار عمليات الإنقاذ والإغاثة، أمام مشهد يزداد تعقيداً يوما بعد يوم، خصوصا بعد دخول تركيا اليوم الحادي عشر للتعامل مع كارثتها.

ولفت إلى أنه و: بالنسبة للمساعدات الإغاثية لا مشكلة لدى تركيا بفعل هذه الهبة التي قادها العالم لمساعدة تركيا، حيث تقول تركيا أن 99 دولة قدمت المساعدة لها، ولا زالت قوافل المساعدات تصل إلى تركيا تباعا.

لكنه نوه قائلاً إن الازمة الحقيقية التي تواجه الجميع هي استمرار عمليات الإنقاذ والوصول للمفقودين حتى اليوم الـ11 على التوالي.

وأشار إلى أنه في المنطقة التي يحضرون فيها يجري البحث عن 60 شخصا فقدوا حياتهم إما في اللحظات الأولى في الزلزال أو بسبب مرور كل هذه الأيام على محاولات الوصول لهم.

وأضاف: قبل ساعات تم استخراج جثة، ولا زالت عائلة عالقة في الداخل.. وينتظر الجميع هنا أن تتمكن فرق الإنقاذ من انتشار جثث منها، لأن أجهزة الرادار والاستشعار قالت إنه لا تسمع نبضات قلب ولا يسمع أي صوت من الداخل.. لذلك الآليات الثقيلة تعمل الآن.

وأوضح: في الوقت الذي يكون هناك مفقودين وتسمع أصواتهم أو دقات قلبهم تبدأ العملية يدويا وبأدوات بسيطة، لكن الآن تتحرك الآليات لأنه تم التأكد من أن من في الداخل متوفين.. وهذه الحالة تنتشر في كثير من مناطق كهرمان مرعش المدمرة، خصوصا مع دخول اليوم الحادي عشر.

وخلص إلى القول: الجميع هنا يتحدث الآن عن أمور متعلقة بالإغاثة وإعادة البناء، لكن الموضوع الذي يسيطر على الشارع التركي أنه كيف سقطت هذه الأبنية وكيف يمكن محاسبة من تسبب بهذه الخسائر.

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