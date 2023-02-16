الصومال : مقتل 200 عنصر من الشباب في العمليات العسكرية الأخيرة

العالم - إفريقيا

وقال وزير الإعلام الصومالي داؤود أويس، إن "العمليات العسكرية الكثيفة أدت إلى مصرع نحو 200 عنصر من الإرهابيين في كل من مناطق قيعد بولاية غلمدغ، وسبيد بولاية جنوب الغرب، وأفمدو بولاية جوبالاند"، مشيرا إلى أن قوات الجيش صادرت معدات عسكرية.

وأوضح وزير الإعلام السوداني، أن الجيش تمكن أول أمس من ضبط القيادي في حركة "الشباب"، سلمان دادير مسؤول المتفجرات، الذي كان يختبئ في مناطق تابعة لإقليم "مدغ".

وأضاف أن الشعب الصومالي بدأ يستجيب لتوجيهات الحكومة فيما يتعلق بتصفية الخلايا الإرهابية، والعمل على الوقوف بجانب الجيش.