حملة اعتقالات في الضفة وهدم منزل الشهيد الجعبري + فيديو

العالم – فسلطين

25 فلسطينيا دخلوا قوائم الأسرى الفلسطينيين في الضفة الغربية.. 25 فلسطينيا نقلوا إلى مقرات أجهزة الأمن الإسرائيلية للتحقيق معهم بتهمة انتمائهم لفصائل المقاومة.. الاعتقالات طالت مساحات جغرافية فلسطينية في الضفة وطالت عدداً من الأسرى المحررين.

وفي مدينة الخليل المحتلة كان الجيش الإسرائيلي يعمل على هدم منزل لشهيد فلسطيني نفذ عملية قبل عدة أشهر أدت إلى مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين.. الشهيد محمد كامل الجعبري عوقبت عائلته، وبالقرب من منزل العائلة المدمر كان المستوطنون يحتفلون بما تنفذه حكومتهم من عدوان على كل ما هو فلسطيني.

وفي حوار مع مراسلنا قال مدير مركز مسار للدراسات نهاد أبوغوش: "بالتالي هم يعتقدون أنهم أمام فرصة تاريخية لإنهاء الصراع مع الفلسطينيين، على قاعدة إخضاعهم وحرمانهم من أية حقوق وطنية، وأقصى ما يمنح للفلسطينيين هو البقاء على هذه الأرض دون حقوق سياسية، ولذلك هم يجرون كل الكيان إلى هذا المكان."

وفي سجون الاحتلال تستمر حالة الاستنفار بين الأسرى الفلسطينيين والسجانين الإسرائيليين، في ظل الخطوات التصعيدية التي اتخذها الأسرى الفلسطينيين ردا على استفزازات وزير الأمن القومي الإسرائيلي بحقهم.

وفي تصعيد إسرائيلي جديد أعلنت إدارة السجون عن عقوبات بحق الأسرى، من بينها منعهم من ساعات الرياضة الصباحية وتقييد الأسرى بالأيدي والأقدام عند عرضهم على الطبيب، وإغلاق مرافق السجن في أيام الجمعة والسبت، وإغلاق الكانتينة التي يشتري منها الأسرى احتياجاتهم.

وقالت المتحدثة باسم نادي الأسير الفلسطيني أماني سراحنة إن: "كل الأوضاع والمعطيات أو على الأقل المعلومات التي تصل تباعا من السجون تؤكد بأن الأوضاع على حافة الانفجار، وأن المواجهة القادمة ستكون أوسع، خاصة أن إدارة السجون أعلنت بالأمس تهديداتها ليس فقط بشأن فرض الإجراءات التي أعلنت عنها بتوصية من الحكومة الإسرائيلية وإنما أيضاً بإجراءات داخلية، بمعنى أنها ستفرض عقوبات على الأسرى الذين يلتزمون بالموقف الجماعي."

معركة عض الأصابع بين الفلسطينيين وحكومة نتنياهو بدأت.. وبالعادة الصبر دوما يحالف الفلسطينيين.

ففي معركة عض الأصابع الألم حاضر.. لكن الصراخ من الألم يعني الهزيمة.. والفلسطينيون في هذه المرحلة يألمون ويألمون كثيرا.. لكن عليهم ألا يصرخوا أولا.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..