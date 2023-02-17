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هجوم إلكتروني يشل مواقع مطارات ألمانية ويمنعها من العمل بشكل طبيعي

هجوم إلكتروني يشل مواقع مطارات ألمانية ويمنعها من العمل بشكل طبيعي
الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣ - ١٢:٥١ بتوقيت غرينتش

أعلنت عدة مطارات ألمانية يوم الخميس أن مواقعها الإلكترونية تعطلت جراء هجمات مفترضة روسية وفق مجلة "دير شبيغل" ، في أحدث حالة تخريب عبر الإنترنت في البلاد.

العالم - أوروبا

وأفادت مطارات دوسلدورف ونورمبرغ ودورتموند بأن مواقعها تضررت، واستهدف آخران على الأقل وفق تقارير.

وذكرت مجلة "دير شبيغل" الألمانية أن مجموعة من القراصنة الروس أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم، رغم عدم إدلاء السلطات بتعليق بشأن من يقف وراء الهجوم.

ويعتقد أن المواقع استهدفت بما يسمى هجمات "الحرمان من الخدمة"، المصممة لإغراق الهدف بفيض من طلبات الوصول، ما يمنع الموقع من العمل بشكل طبيعي.

وأوضح متحدث باسم مطار نورمبرغ أن "الموقع الإلكتروني يغمره طلب هائل"، مشيرا إلى أنه من "غير المؤكد" متى سيعاود عمله الطبيعي.

وفي الشهر الماضي، تعرضت مواقع إلكترونية لمطارات وهيئات عامة ومؤسسات في القطاع المالي لهجمات إلكترونية قالت السلطات إن مجموعة قرصنة روسية تقف وراءها.

وأعلن المكتب الفدرالي لأمن المعلومات في أكتوبر أن مستوى التهديد لهجمات القرصنة وأنشطة الجرائم الإلكترونية الأخرى أخطر "من أي وقت مضى".

وأمس الأربعاء، اضطرت شركة الطيران الألمانية العملاقة "لوفتهانزا" إلى إلغاء أو تأخير رحلات جوية بسبب خلل إلكتروني كبير نتج من أشغال بناء في فرانكفورت.

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