مواقف السيد نصرالله في ذكرى الشهداء القادة

العالم – مع الحدث

كيف كرّس الشهداء القادة معادلات القوة في وجه العدو؟ أين موقع حزب الله من دائرة المقاومة التي تتعاظم في فلسطين والمنطقة؟ ما التحديات التي يواجهها لبنان والمنطقة في ظل مشاريع الأعداء؟

برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت تطرق الى كلمة الأمين العام لحزب الله لبنان الهامة التي رسم من خلالها استراتيجية المقاومة في لبنان في ظل الظرف الراهن الذي تعيشه المنطقة.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

د. علي فضل الله – باحث بالشؤون الاقليمية والدولية

العميد الدكتور أمين حطيط – خبير عسكري وإستراتيجي