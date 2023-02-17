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تونس تؤكد دعمها لجهود ليبيا للتوصل الى الاستقرار

تونس تؤكد دعمها لجهود ليبيا للتوصل الى الاستقرار
الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٧:٤٧ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الشؤون الخارجية التونسي نبيل عمّار خلال لقائه نظيرته الليبية نجلاء المنقوش دعم بلاده الثابت لليبيا ومعاضدة جهود الليبيين في التوصل إلى توافق وحل ليبي- ليبي يحقق الأمن والاستقرار للشعب الليبي ويحفظ استقلالية قراره ووحدته الترابية.

العالم-تونس

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية التونسية أن اللقاء الذي عقد على هامش أعمال الدورة 42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي, حسبما نقل موقع بوابة افريقيا الاخبارية.

وتناول اللقاء سبل مزيد تطوير العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والتجارية وأوجه تشجيع الاستثمار في الاتجاهين وعلاقات الأخوة والتعاون وكذلك تطورات المسار نحو الحل النهائي والشامل للوضع في ليبيا.

من جانبها، تقدمت المنقوش لتونس بالشكر والتقدير لموقف ليبيا وشعبها، مؤكدة تطلعها لمزيد دعم العلاقات الثنائية بما يعكس عمق الروابط التي تجمع بين البلدين الشقيقين. وعبرت عن ثقتها في قدرة الليبين على إيجاد الحلول الكفيلة بتجاوز الصعوبات وتحقيق الازدهار والتقدم.

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