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كعبة بن سلمان الجديدة.."تجهزوا للحج في الرياض"!!

كعبة بن سلمان الجديدة..
الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٤ بتوقيت غرينتش

أثار إطلاق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، شركة تطوير المربع الجديد، بهدف إنشاء أكبر "داون تاون" في مدينة الرياض، حفيظة السعوديين والمسلمين في دول العالم، لأن المبنى يحاكي شكل الكعبة المشرفة، وتساءلوا إلى أين يريد بن سلمان اقتياد البلاد بعد أن فتحها على مصراعيها للفساد والفجور، حسب وصفهم.

العالم - نبض السوشيال

حساب تركي الشلهوب قال في تغريدة على تويتر ان مشروع المربع الجديد الذي أعلن عنه ابن سلمان في الرياض، سيحتوي على أسواق ومطاعم ومناطق ترفيهية.. مشيرا الى أنه يُحاكي شكل الكعبة المشرفة.

كذلك قالت جاكلين القحطاني في تغريدة لها أن المكعب يعد استمرارا في إثارة الجدل.. متسائلة هل أصاب بن سلمان الجنون؟ غداة عزمه بناء "مكعّب" ترفيهي في الرياض يشبه الكعبة

حمود أبو مسمار كذلك غرد قالئلا أنه الى الأمس "أبرهة الحبشي" عزم على هدم الكعبة، قبلة المسلمين وأقدس مقدساتهم؛ واليوم #ولي_العهد الذي وصفه بـ "أبرهة نجد" و "أبرهة الدرعية" يعتزم بناء المكعب قبلة للفاسقين المسرفين لنشر الفاحشة في بلاد الحرمين!

محمد عزالدين فانتقد مشروع بن سلمان لبناء كعبة الترفيه في الرياض كما وصفها.

بينما اشار حساب "شاخوف الزمن" الى ان بن سلمان يسعى لبناء كعبة في الرياض، مشيرا الى ممارساته في محاربته للدين و العلماء و الاعدامات لكبار السن و تعذيب المعتقلين.

كذلك اشار حساب محكمة تويتر الى أن الحج سيصبح في الرياض غداة بناء كعبة سلمان وابنه الجديدة.

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كعبة بن سلمان الجديدة.."تجهزوا للحج في الرياض"!!

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