فعاليات عصيان العزة - 2014

العالم - لن ننسى

وفي الـ14 من شهر فبراير شباط أعلن الائتلاف يومها إضرابا عاما شمل القطاعات كافة ما عدا القطاع الصحي وقد تجاوبت مناطق بحرينية عدة مع دعوات الائتلاف في العصيان.

فقد أعلن ائتلاف 14 فبراير، عن حزمة من الفعاليات في الذكرى الثالثة للثورة التي تصادف الجمعة 14 فبراير/ شباط، وذلك في أول ساعة من فبراير.

وأعلن الائتلاف أن خيار الزحف الشعبي نحو ميدان الشهداء سيكون ضمن الخيارات، فيما أعلن عن الاضراب العام الخميس 13 الجاري ما عدا القطاع الصحي.

ودعا إلى إغلاق كافة المجمعات الاستهلاكية والمحلات التجارية بدءا من مساء 12 فبراير، وإطفاء الأنوار الخارجية للمنازل على مدى 3 ليالٍ بدءا من 13 فبراير.

كما دعا الائتلاف إلى إيقاف جميع المعاملات التجارية والرسمية والمصرفية والتوقف عن التزود بالنزين في الذكرى الثالثة للثورة.

وكان ائتلاف 14 فبراير قد نجح في شل الحياة العامة في البحرين العام الماضي، فيما واجه النظام المحتجين بالقوة المفرطة ما أدى لاستشهاد الشاب حسين الجزيري بعد إصابته بالرصاص الإنشطاري (الشوزن).

وكانت قد شهدت الكثير من المناطق في البحرين الخميس (13 فبراير/ شباط 2014) إغلاقاً واسعاً للمحلات التجارية، وتراجعاً ملحوظاً في حركة السيارات والمارة، وسجلت الكثير من المدارس نسبة غياب كبيرة في أوساط الطلبة، على إثر دعوات أطلقتها المعارضة إلى إغلاق المحلات ووقف عمليات الشراء، وعدم مراجعة المؤسسات الحكومية، تزامناً مع الذكرى الثالثة لانطلاق احتجاجات 14 فبراير 2011، والتي تصادف (الجمعة) وانتشر فيديو لأشخاص ينتمون إلى «ائتلاف شباب 14 فبراير»، يوزعون أوراقاً على المحلات التجارية تطلب منهم إغلاق المحلات.

وقام المحتجون بلصق منشورات بعدة لغات بخصوص ذلك، ونظم محتجون عدة مسيرات في القرى انتهى الكثير منها بصدامات بين المحتجين وقوات الأمن التي عمدت لتفريقهم باستخدام الغاز المسيل للدموع وسلاح الشوزن، بالإضافة إلى القنابل الصوتية، فيما عمد المحتجون في الكثير من المناطق إلى إحراق الإطارات وحاويات القمامة.

هذا واعتقلت قوات الأمن التي انتشرت بشكل كثيف يدعمها تحليق مروحي، عدداً من المحتجين، من دون صدور حصيلة بذلك، ومن دون أن تتأكد الأنباء عن الإفراج عنهم، كما أصيب عدد من المحتجين، وسجلت عدد من الإصابات بسلاح الشوزن.

فيما تطرقت صحيفة البلاد إلى حكم المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (بصفتها الاستئنافية) برئاسة القاضي عبدالله الأشراف في استئنافين لمتهمين أدينا بالتجمهر وحيازة “المولوتوف” مع تسعة آخرين، وذلك بقبول الاستئنافين شكلاً وفي موضوعهما برفضهما وتأييد الحكم المستأنف والقاضي بحبس المستأنف الثاني لمدة ثلاث سنوات وسنة واحدة فقط للأول.

من جهتها نقلت صحيفة الوطن – التابعة للديوان الملكي تأكيدات القائد العام لقوة دفاع البحرين خليفة بن أحمد آل خليفة على تجهيز كافة وحدات قوة دفاع البحرين بأحدث المنظومات العسكريّة ذات التقنية المتطورة وذلك بتسخير كافة الإمكانات لتقديم الدعم اللازم لجميع أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين والارتقاء بمستواها القتالي والإداري. حيث اطلع على جهوزية الوحدة واستعداداتها العسكرية وتفقد عدداً من منشآتها، كما استمع إلى إيجاز عن آخر التطورات التي شهدتها الوحدة خلال الفترة الماضية، والوقوف على ما وصلت إليه برامج وخطط الإعداد والتدريب بهذه الوحدة.

واعلنت حركة انصار ثورة 14 فبراير في البحرين يوم الجمعة نجاح الخطوة الأولى من "عصيان العزة" الذي دعت اليه بمناسبة الذكرى الثالثة لانطلاقة ثورة الشعب البحريني المظلوم في مثل هذه الايام ، كما طالبت الحركة ، ابناء الشعب بالنفير العام و الزحف ، يوم 14 شباط ، نحو ميدان الشهداء "دوار اللؤلؤة" وسط العاصمة المنامة ، الذي اغلقته سلطات النظام الخليفي الحاكم بعدما اضحى مركزا ومنطلقا للثورة البحرينية .

و حيت حركة أنصار ثورة 14 فبراير ، في البيان جماهير الثورة ، التي نجحت في فرض إيقاعها على شوارع البحرين الخميس ، و اشادت بنسبة المشاركة المرتفعة في العصيان المدني الشامل الذي دعا إليه الإئتلاف ، كما طالبت الجماهير بالمشاركة الفعالة في العصيان المدني يوم غد السبت و المشاركة الكبيرة في المظاهرات المطالبة بإسقاط النظام وإسقاط الطاغية حمد ورحيل آل خليفة عن البحرين.

و اكدت حركة انصار 14 فبراير "المضي قدما في طريق الثورة والإستمرار في النضال والجهاد والحراك السياسي الثوري متمسكين بـ "ميثاق اللؤلؤ" الذي أطلقه الإئتلاف و"عهد الشهداء" الذي أطلقته القوى الثورية المطالبة بإسقاط النظام ، و اللذان ينصان على حق شعبنا في تقرير المصير و إختيار شكل نظامه السياسي بعد رحيل آل خليفة عن البحرين".

التفاصيل في الفيديو المرفق ...