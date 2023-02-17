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الجزائر مستعدة للحد من خطورة التوتر الذي أَصبح يطبع العلاقات الدولية

الجزائر مستعدة للحد من خطورة التوتر الذي أَصبح يطبع العلاقات الدولية
الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣ - ٠١:١٠ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن الجزائر مستعدة للحد من خطورة التوتر، الذي أَصبح يطبع العلاقاتِ الدولية وينذر بتداعيات مقلقة، لتكون في أفضل الـمواقع للدفاع عن مصالحها الاستراتيجية.

العالم - الجزائر

وقال تبون في رسالة، بمناسبة اليوم الوطني للشهيد، اليوم الجمعة "الجزائر مستعدة للحد من خطورة التوتر، الذي أَصبح يطبع العلاقات الدولية، وينذر بتداعيات مقلقة، لتكون في أفضل الـمواقع للدفاع عن مصالحها الاستراتيجية، مع تمام الإدراك لدورِها الـمحورِي، ولـمكانتها على خارطة توازنات السياق الإقليمي والدولي الراهن، وذلك بالعمل مع جميع شركائها، من أجل الـمساهمة في اسْتتباب السلم والأمن في الـمنطقة والعالم".

وأضاف: "مسيرتنا التنموية هدفها التَّأْثير في مواقف الجزائر، وتفاعلها مع محيطها الإقليمي والدولي، وفق قاعدة التعاون على أساس تبادل الـمصالح، الـمقرون بالاحترام الكامل لـمبدأ استقلال الدُّول، ولـمفهومِ الندية"، مضيفا "ارتباطنا الأَبدي بالرسالة النوفمبرية يَسْتمد منها شعبنا القدرة على كشف نوايا دوائر من ورثة العار الاستعماري، يسكنها عداؤها الدائم".

وتابع "أجدد عهدنا معهم للسَّيْرِ على نهجهم في التَّضحية ونكران الذات، من أجل عزة وسؤْدد وطننا الـمفدَّى، وأترحم معكم على أرواحهم الزكية".

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الجزائر مستعدة للحد من خطورة التوتر الذي أَصبح يطبع العلاقات الدولية