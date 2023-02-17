الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣
٠٢:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 17-02-2023

الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٢:٠٩ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 17-02-2023

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وقفات في الحديدة بذكرى سنوية الشهيد القائد 'حسين بدر الدين الحوثي'

موسسة الطيران المدنى السوري... 147 طائرة تحمل مساعدات إغاثية وصلت إلى مطارات دمشق وحلب واللاذقية

مستوطنون صهاينة يقيمون بؤرة جديدة لهم شرقي قلقيلية

استئناف الرحلات الجوية بين تركيا والأراضي المحتلة

أبناء مران بصعدة يحيون الذكرى السنوية للشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي

وزيرا خارجية مصر والمغرب يبحثان القضايا الثنائية والإقليمية