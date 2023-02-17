من مسجد بتكساس.. لص يسرق التبرعات الاغاثية لزلزال تركيا وسوريا

العالم - الأميركيتان

ورصدت كاميرات المراقبة، رجل ينزل من سيارة بيضاء حاملا حقيبة، وتمكن من دخول المسجد من باب غير مغلق.



وأوضح الكاميرات، ان "الرجل يتوجه لصناديق التبرعات التي كان بداخلها أموال نقدية وشيكات، واستولى عليها، ولوحظ أن اللص كان يرتدى كمامة وسترة أخفت ملامحه.

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السومرية نيوز - دوليات



اقتحم لص أحد المساجد وسرق تبرعات منكوبي زلزال تركيا وسوريا في ولاية تكساس الأميركية.

ورصدت كاميرات المراقبة، رجل ينزل من سيارة بيضاء حاملا حقيبة، وتمكن من دخول المسجد من باب غير مغلق.



وأوضح الكاميرات، ان "الرجل يتوجه لصناديق التبرعات التي كان بداخلها أموال نقدية وشيكات، واستولى عليها، ولوحظ أن اللص كان يرتدى كمامة وسترة أخفت ملامحه.

وانتشرت جرائم في المدن المنكوبة بعد استغلال المجرمين الأزمة في تحقيق أكبر كم من المكاسب، وسجلت البلدان جرائم خطف وتجارة أعضاء واحتيال وسرقة ممتلكات.