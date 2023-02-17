الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣
٠٤:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

مشاركة أكثر من 12 مليون زائر في ذكرى استشهاد الإمام الكاظم (ع)

مشاركة أكثر من 12 مليون زائر في ذكرى استشهاد الإمام الكاظم (ع)
الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:١٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت العتبة الكاظمية المقدسة في العراق مشاركة أكثر من اثني عشر مليون زائر في إحياء مراسم ذكرى استشهاد الإمام الكاظم (عليه السلام).

العالم - العراق

وقال الأمين العام للعتبة الكاظمية حيدر الشمري إنه يتم تفويج الزائرين الى بغداد، وبعض الزائرين إلى المحافظات بعد انتهاء المراسم .

الى ذلك، أكد قائد عمليات بغداد الفريق الركن احمد سليم نجاح الخطة الامنية لافتا الى أنّ معظم الطرق مفتوحةٌ في العاصمة باستثناء القريبة من مدينة الكاظمية التي تشهد زخما كبيرا في خروج الزائرين.

وأشار الى "مشاركة ألفي موكب و5 آلاف متطوع و83 وسيلة إعلامية في إنجاح الزيارة".

بدوره، أكد محافظ العاصمة انّ العمل اللوجستي متواصلٌ وسْط استنفار الجهود من جميع المديريات والدوائر الخدمية.

روابط ذات صلة

ثلاث طائرات عراقية إغاثية جديدة إلى غازي عنتاب التركية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بمشاركة السوداني.. انطلاق مؤتمر ميونخ للأمن بدورته الـ 59

السوداني يعزي في ذكرى استشهاد الإمام الكاظم (ع)

الحملة العربية والدولية لكسر الحصار عن سورية: ما يسمى قانون 'قيصر' هو العائق الأكبر بوجه حملات الإغاثة

بالفيديو.. الحصار المفروض على سوريا يمنع المواطن من تلقي العلاج بالمشافي

مشاركة أكثر من 12 مليون زائر في ذكرى استشهاد الإمام الكاظم (ع)

كلمة السيد الحوثي بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد السيد حسين بن بدرالدين الحوثي