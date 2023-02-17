استشهاد عشرات السوريين المدنيين بهجوم لـ'داعش' في ريف حمص الشرقي

العالم - سوريا

وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية في حمص إنّ "مسلحي جماعة "داعش" الارهابية هاجموا بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، اليوم الجمعة، مجموعة مدنيين أثناء قيامهم بالبحث عن ثمار الكمأة، في الأراضي الصحراوية ببادية السخنة، أقصى ريف حمص الشرقي".

وأضافت الوكالة أنّ "ارهابيي داعش قاموا باستهداف المدنيين بوابل من نيران رشاشتهم بشكل مباشر، ومن منطقة قريبة"، مشيرةً إلى أنّ "المعطيات تلفت إلى أنّ بعضهم تمّ إعدامه بالرصاص من قبل ارهابيي التنظيم".

ونقلت "سبوتنيك" عن مصدر قوله إنّ الضحايا هم 39 مدنياً، وضابط، وعنصران يتبعون إلى قسم "حماية الطرق الدولية"، التابع لوزارة الداخلية السورية.

ورجح المصدر ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الإرهابي، في ظل صعوبة الاتصال مع بعض المفقودين من جامعي "الكمأة" الذين كانوا موجودين في المنطقة، التي تعرضت لهجوم "داعش الارهابي".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت القيادة الأميركية الوسطى، مقتل قيادي بارز في "داعش" الارهابي، يُدعى حمزة الحمصي، خلال عملية يوم أمس الخميس، في شمال شرقي سوريا، مؤكدةً إصابة 4 جنود أميركيين خلال العملية.