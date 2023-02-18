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رئيس الجمهورية: الاعداء يشنون حربا اقتصادية وسياسية وعسكرية ضد ايران

رئيس الجمهورية: الاعداء يشنون حربا اقتصادية وسياسية وعسكرية ضد ايران
السبت ١٨ فبراير ٢٠٢٣ - ١٠:٥٤ بتوقيت غرينتش

قال رئيس الجمهورية السيد "ابراهيم رئيسي" ان الاعداء شنوا بعد انتصار الثورة الاسلامية حربا اقتصادية وسياسية وعسكرية واعلامية ضد الشعب الايراني إلا ان ابناء شعبنا احبطوا شتى مؤامرات الاعداء بفضل صمودهم الفريد.

العالم - ايران

والقى رئيس الجمهورية كلمة اليوم السبت في مراسم استقبال سماحة قائد الثورة الاسلامية جمعا من المسؤولين الحكوميين وممثلي وسفراء الدول الإسلامية والضيوف المشاركين في مسابقات القرآن الدولية الاسلامية بالتزامن مع ذكرى المبعث النبوي الشریف.

واشاد ريس الجمهورية في كلمته بمشاركة الشعب الايراني الواسعة في مسيرات الذكرى الـ44 لانتصار الثورة الاسلامية وصرح انه يمكن معالجة اي مشكلة من خلال مشاركة ابناء الشعب مؤكدا على السيطرة على التضخم.

واشار الى حسابات الاعداء الخاطئة تجاه الشعب الايراني بما فيما يتعلق بالاحداث التي شهدتها البلاد اخيرا واضاف ان الغرب كان يزعم حتى الامس بمتابعة التوافق إلا انه عندما شهد اعمال الشغب الاخيرة ترك طاولة المفاوضات ولجأ الى اثارة اعمال الشغب واعلن انه يتابع الموضوع في الشوارع.

ولفت السيد رئيسي الى ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ومن خلال مشاركتها البناءة في الاوساط الدولية تتابع مصالح الشعب الايراني.

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