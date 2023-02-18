الأسرى الفلسطينيون.. ينتفضون بوجه الاحتلال

لجنة الطوارئ العليا للحركةِ الأسيرةِ الفلسطينية قررت الاعتصام وإعلانِ مضاعفة حالة الاستنفار. وأكدت الحركة الأسيرة داخل السجونِ أنها ماضية بخطواتِها الاحتجاجية ضد إجراءات وزيرِ الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي وصفته بالمتطرف الفاشي.

يستضيف برنامج "البوصلة" حلمي الاعرج مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية من رام الله ليجيب عن اسئلة البرنامج..

1- بعد مرور نحو اسبوع على بداية الاعتصام والاحتجاج الذي قاموا بها الاسرى، السؤال هنا هل وصلت رسالتهم؟

2- اذا لم تؤتي هذه الاعمال من تصعيد واحتجاج ثمارها مع كيان الاحتلال، هل هناك خطة باء اي خيارات اخرى لدى الاسرى لتحقيق مطالبهم؟

3- هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، اكدوا أنّ خطوات العصيان ستكون مفتوحة حتّى التاريخ المحدد لخطوة الإضراب عن الطعام المقررة في الأول من رمضان المقبل، هل سيكون الاضراب شامل لكل الاسرى او لحركة او تيار دون اخر؟

4- لماذا لا نرى مواقف دولية تدعم مطالب الاسرى وتحسن احوالهم؟ او على الاقل يشعر كيان الاحتلال بضغوطات دولية لتغيير ممارساته ضدهم؟

5- ماهو دور المقاومة الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس المحتلتين في دعم الاسرى؟ وهل من الممكن ان نرى خطوات من قبلها؟

6- الا تخاف حكومة الاحتلال من تؤدي اعمالها ضد الاسرى في تصعيد الوضع في الاراضي المحتلة من قبل المقاومة وقد تدخل غزة الصراع ايضا كما حدث في مناسبات كثيرة؟

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