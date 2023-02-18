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وحيدي: مروحيات الجيش والهلال الأحمر تقدم الخدمات بالمناطق الوعرة في جهار محال وبختياري

وحيدي: مروحيات الجيش والهلال الأحمر تقدم الخدمات بالمناطق الوعرة في جهار محال وبختياري
السبت ١٨ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٢ بتوقيت غرينتش

اعلن وزير الداخلية في معرض إشارته إلى تساقط الثلوج بكثافة في الأيام الأخيرة : إن مروحيات طيران الجيش والهلال الأحمر تعمل على تقديم الخدمات في المناطق الوعرة في محافظة جهار محال وبختياري.

العالم - ايران

وقال وزير الداخلية أحمد وحيدي ، على هامش زيارة ميدانية للمناطق التي اجتاحتها الثلوج في مدينة لردغان بمحافظة جهار محال وبختياري انه : نظرا لأهمية طريق لردغان - إيزيه وحركة مرور 35 إلى 45 ألف مركبة خفيفة وثقيلة على هذا المحور ، فان وزارة الطرق تتابع جعل هذا الطريق ذو اربع مسارات وهو مدرج في جدول الأعمال.

وفي إشارة إلى تساقط الثلوج بكثافة في الأيام الأخيرة ، قال وزير الداخلية: إن مروحيات طيران الجيش والهلال الأحمر تعمل على تقديم الخدمات في المناطق الوعرة في محافظة جهار محال وبختياري.

وأشار وحيدي إلى وصول معدات جديدة لإزالة الجليد إلى مدينة كوهرنك ، وقال: أعيد فتح معظم الطرق الريفية في كوهرنك والتي كانت الثلوج قد قطعتها .

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وحيدي: مروحيات الجيش والهلال الأحمر تقدم الخدمات بالمناطق الوعرة في جهار محال وبختياري

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