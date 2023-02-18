غارة جوية صهيونية على ريف دمشق تستهدف مبنى سكنيا

العالم - سوريا

وقد سمع دوي انفجارات ضخمة في سماء دمشق، فيما قالت وسائل إعلام رسمية سورية إن إسرائيل قصفت أهدافا في محيط العاصمة السورية في ساعة متأخرة من مساء اليوم السبت.

كما اعلنت وسائل الاعلام الصهيونية ان الهجوم استهدف مواقع في الريف الجنوبي لدمشق.

وسائل اعلام عربية قالت بدورها ان الطائرات الحربية الصهيونية حلقت في سماء جنوب لبنان وان الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ اطلقت من اجواء الجولان وبحرية طبريا.

وفي وقت لاحق نشرت وسائل الاعلام السورية مشاهد عن استهداف مبنى في منطقة كفرسوسة في الريف الجنوبي لدمشق بصواريخ صهيونية.

كما اعلنت السلطات السورية ان مطار دمشق لم يستهدف في هذا الهجوم.

وكالة سبوتنيك ايضا نقلت عن قيادة شرطة دمشق ان العدوان الصهيوني استهدف مبنى سكنيا.