شاهد.. قوات الإحتلال تعتدي على فلسطينيين وتعتقل 7 منهم بينهم 5 قاصرين

العالم - الإحتلال

وأفاد شهود عيان، أن قوات تابعة للشرطة الإسرائيلية اعتقلت يوم أمس،7 فلسطينيين، بينهم 5 قاصرين، أحدهم لا يتجاوز عمره 13 عاما، في منطقة باب العامود.

وأضاف الشهود، أن القوات الإسرائيلية "اعتدت" على المعتقلين، وعلى فلسطينيين آخرين توافدوا على المسجد الأقصى لإحياء ذكرى الإسراء والمعراج.

ومنعت الشرطة أي تجمعات للفلسطينيين في منطقة باب العامود، منذ ساعات صباح الأمس.

فيما لم تصدر الشرطة الإسرائيلية تعليقا فوريا بالخصوص.

ويحيي الفلسطينيون، سنويًا، ذكرى الإسراء والمعراج في باحات المسجد الأقصى المبارك، باحتفال مركزي، لكن هذا العام تم إلغاؤه بسبب الأوضاع الأمنية في القدس والضفة الغربية.

وتشهد مدينة القدس وضواحيها منذ بداية العام الجاري توترا كبيرا، حيث زادت الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو ممارساتها بحق الفلسطينيين بالمدينة، بحسب جمعيات حقوقية.