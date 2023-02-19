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بالفيديو: البحرين تبيع جزيرة لـ'اسرائيل'..!

الأحد ١٩ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٦:٤١ بتوقيت غرينتش

أثارت أنباء شراء شركة صهيونية لإحدى الجزر في البحرين، غضب شبكات التواصل الاجتماعي في العالم العربي.

العالم - خاص بالعالم

وتداولت عدد من المواقع الإخبارية، أنباء عن شراء شركة صهيونية لإحدى الجزر في البحرين، من خلال مزاد طرحته «الشركة العربية للمزادات»، حيث نقل «موقع التغيير برس» عن «القناة السابعة العبرية» التي حذفت الخبر من موقعها، أن «شركة هيمنوتا» المملوكة للصندوق القومي اليهودي في الكيان الصهيوني، اشترت جزيرة خاصة في البحرين، خلال مزاد طرحته «الشركة العربية للمزادات».

وتفاعل نشطاء التواصل في العالم العربي مع هذه الانباء حيث كتب شريف المصري حول هذا الموضوع مغردا: "البحرين تبيع جزيرة لإسرائيل! القناة السابعة العبرية تكشف عن بيع البحرين جزيرة خاصة للصندوق القومي اليهودي، الذي أنشأته الحركة الصهيونية لشراء الأراضي الفلسطينية"!

وغردت سندس الحسني حول هذا الموضوع كاتبة: "هل حقا ان الصندوق القومي اليهودي يشتري جزيره في البحرين، اتمنى تكذيب هذا الخبر، البحرين بحد ذاتها جزيرة صغيرة فكيف تبيع جزء من أراضيها ولمن، لثلة عصابات الهاغانا التي تشرب دماء العرب وتهتف بالموت للعرب ".

وجاء في حساب مركز جزيرة العرب لدراسات والبحوث حول هذا الموضوع: "فضيحة وخيانة، البحرين تبيع إحدى جزرها ل إسرائيل وتستعد للتنازل عن سيادتها عليها".

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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بالفيديو: البحرين تبيع جزيرة لـ'اسرائيل'..!

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