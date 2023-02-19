شاهد.. غضب عربي ضد مواقف الغرب تجاه زلزال سوريا

العالم - خاص بالعالم

في التفاصيل .. قانون قيصر لازال يلاحق السوريين ليس في سبل عيشهم فقط، بل طال صحتهم خاصة بعد الزلزال الاخير فمشافي حلب مازالت تعاني النقص الحاد في المعدات اللازمة لعلاج المصابين في الكارثة. وماتركته الحرب جاء الزلزال ليكمل عليه دمار كبير يكاد لا يخلو حي في حلب منه لتأتي العقوبات الامريكية وتطال صحة البشر لاسيما المتضررين من الزلزال.

وتفاعلت شبكات التواصل مع هذا الموضوع حيث كتب "جمال" مغردا: "ازدواجية المعايير لدى الغرب تفضح إنسانيتهم في التعامل مع ضحايا الزلزال بين تركيا وسوريا 70 دولة عرضت مساعداتها على تركيا بينما أقل من 10 دول بادرت لنجدة سوريا لا توجد بينها أي منظمة أمريكية أو دولة أوروبية".



وغرد "شعبان احمد" حول هذا الموضوع مغردا: "زلزالي سوريا وتركيا سقط الغرب أخلاقيا وإنسانيا بتجاهله للكارثة الإنسانية في سوريا، وكشر عن إزدواجية عفنة في تعامله مع قضايا الشعوب، والتي يربطها بسياساته ومصالحه وتكريس عقوباته الظالمة على الشعب السوري متحديا بذلك القوانين الدولية بمثل هذه الحالات الإنسانية".



وعلقت "ماجد الزيارة" حول هذا الموضوع كاتبة: "زلزال تركيا وسوريا كشف التناقض الكبير بين سخاء الغرب مع أوكرانيا في الحرب وتقديمه الفتات لتركيا وسوريا في كارثة هي الأكبر في هذا القرن. ليسقط قناع الفضيلة ورداء القيم والأخلاق الدعم الغربي لا يظهر إلا للغربيين، وما يحقق أجندته السياسية".

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..